Malinovskyi a Dazn: "Tiratori Serie A? Fabian è più preciso di me al tiro"

Ruslan Malinovskyi, attaccante ucraino dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo sul Napoli: “Dopo l’infortunio al crociato che ho avuto 4/5 anni fa ho lavorato tanto in palestra e dopo gli allenamenti per migliorare il mio tiro. Quando c’è la possibilità in partita ci provo, stasera la palla è rimbalzata e c’era solo un modo per calciarla, è andata bene".

C’è qualcuno che calcia meglio di te in Serie A?

“Calhanoglu è molto forte, anche Fabian Ruiz che è ancora più preciso di me”.