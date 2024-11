Mamma Ciro Esposito: "Non frequento più lo stadio, ma domenica ci sarò per un motivo"

Antonella Leardi, mamma di Ciro Esposito, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Amo dire che sabato è il compleanno di Ciro perchè Ciro vive ed è il suo quarantesimo compleanno e lo festeggeremo alla grande. Sono piovuti regali dal cielo, come la coreografia che prepareranno in Curva domenica. Sabato sarà una giornata che dedicheremo a Ciro, dalla mattina alla sera, come abbiamo sempre fatto. Ogni volta che Ciro andava in trasferta era un modo di aggregazione con gli amici e motivo di visitare le altre città.

Ciro ha cominciato da giovanissimo a fare le trasferte, non mi sarei mai aspettato che non sarebbe più tornato da quella trasferta. Non fu una trasferta maledetta, maledetta è la mano dell’uomo. Domenica sarò al Maradona, lo farò per Ciro e lo farò per ringraziare i tifosi. Il compleanno di Ciro s’è sempre festeggiato per tre giorni, ed anche in questa circostanza lo faremo, tra sabato, domenica e lunedì. Noi abbiamo una sorta di gemellaggio coi tifosi del Boca e ti dico che alcuni tifosi del Boca verranno per l’anniversario di Diego e per il compleanno di Ciro. Ci sarà un triangolare ed il pomeriggio in Piazza Giovanni Paolo II ci sarà l’inaugurazione di un murale in onore di Ciro”.