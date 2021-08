Man City, Guardiola annuncia l'addio nel 2023: "Il prossimo passo sarà una nazionale"

Pep Guardiola, ospite della compagnia brasiliana XP Investimento, ha annunciato il suo addio al Manchester City tra due stagioni, a fine contratto: "Il prossimo passo sarà una nazionale. Ma prima, dopo sette anni al Manchester City, dovrò riposarmi un po', starmene tranquillo, studiare. Poi mi piacerebbe allenare agli Europei, in Copa America o al Mondiale". Fine, dunque, ai sogni di gloria di chi l'avrebbe voluto in sella ad un altro club: Guardiola, probabilmente dal 2024 in avanti, dopo un anno sabbatico e i prossimi Europei, si siederà sulla panchina di una nazionale.