Man United, Ferdinand chiama Conte: "Lui o De Zerbi! Serve un folle"

Rio Ferdinand, bandiera del Manchester United, ha fatto il nome di Antonio Conte per la panchina dei Red Devils dopo l'esonero di Amorim: "Abbiamo avuto allenatori di ogni tipo. Abbiamo avuto l'astuto e vecchio Louis van Gaal, abbiamo avuto José Mourinho. Probabilmente non al picco dei suoi giorni al Chelsea, ma comunque un nome enorme, con grande carattere. Abbiamo avuto i giovani, con tecnici emergenti come Ten Hag e Amorim. Poi le leggende locali che conoscono il club.

Forse dovremmo percorrere la strada della follia. Dobbiamo scommettere su persone appassionate, un po' pistoleri, che si buttino a capofitto e non si lascino intimidire dai media. Quando dico folle, penso subito ad Antonio Conte. È uno che coglierebbe al volo questa opportunità. Ha preso Chelsea e Napoli quando erano decimi o undicesimi e ha vinto il campionato in entrambi i casi: sa entrare e stabilizzare una squadra. Dall'altra parte c'è De Zerbi, che può dare subito uno stile e un'identità. Lo ha fatto già in tre club".