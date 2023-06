Mancini al Napoli? Martino svela: "Mi sono arrivate conferme da Roma"

Carmine Martino, radiocronista per Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Carmine Martino, radiocronista per Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': “Mancini al Napoli? In realtà il primo a parlarmi del possibile arrivo a Napoli del ct della Nazionale italiana sei stato proprio tu Valter (De Maggio, ndr). Mi sono informato e devo dire che le notizie che mi sono arrivate da Roma confermano certe indiscrezioni. Non dico che Mancini sarà sicuramente il nuovo allenatore del Napoli, ma ci sono delle possibilità affinché ciò si verifichi”.