Mancini: “Kvara? Se continua così non durerà molto a Napoli, è da top club”

Amantino Mancini, ex calciatore, fra le tante, di Roma ed Inter, è intervenuto ai Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione ‘La Città del pallone’

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Amantino Mancini, ex calciatore, fra le tante, di Roma ed Inter, è intervenuto ai Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione ‘La Città del pallone’: "Le squadre di Spalletti giocano a memoria e vedere il Napoli giocare fa bene agli occhi. Gioca un calcio europeo con organizzazione, questo è Luciano Spalletti.

Roma-Napoli? La Roma non ha mai tirato in porta, vuol dire che il pallone l'ha avuto sempre il Napoli ed è andato vicino al goal anche se gli azzurri non hanno creato tantissimo.

Kvaratskheila? La sua storia nel calcio italiano è simile alla mia, anche io ero uno sconosciuto e alla prima stagione feci tanti goal e tanti assist. Se il ragazzo continua così non durerà molto a Napoli. E' da top club europei. Ha molta personalità, fa assist e goal e poi nell'uno contro uno è devastante. Il Napoli è stato bravissimo a trovarlo e Spalletti bravissimo nel gestirlo.

La giocata di Politano? Ha ricordato un po' quelle che faceva Totti di prima, in quello era il numero uno Francesco.

Scudetto? Tifo Napoli! Il campionato è lungo, però il Napoli è la favorita per lo scudetto.Conoscendo Spalletti dico che terrà altissimo il livello di concentrazione.

Lobotka? A Spalletti piacciono i giocatori così come Pizarro".