Mancini: "Un bene che un allenatore bravo come Sarri torni in Italia"

Roberto Mancini, ct dell’Italia, è stato intercettato da Rai Sport dopo la vittoria dell’Italia Under 21 contro la Spagna: “A parte all’inizio che c’era un po’ di difficoltà, poi le cose sono andate bene. Sono stati tutti bravi, era la prima partita. Perdere la prima sarebbe stato duro, sono stati bravi a rimontare. È stata una bella serata, i ragazzi hanno vinto e il pubblico è stato fantastico. Sarri? Quando gli allenatori bravi tornano in Italia è un bene per il calcio italiano. Mi dispiace che Totti lasci la Roma. Futuro in Italia per lui? Non so niente”.