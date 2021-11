Mandorlini avvisa: “Milan-Sassuolo lo dimostra: il Napoli dovrà sudare per vincere domani"

Andrea Mandorlini è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Sassuolo è una squadra che ha mentalità e gioca a calcio. E’ anche vero però che ha fatto ottimi risultati con le grandi, ma non si è comportato bene con le piccole (vedi l’Empoli). Dato che il Napoli è a tutti gli effetti una grande dovrà sudarsi i tre punti contro i neroverdi. La partita contro il Milan deve essere da esempio per Spalletti e la sua squadra”.

Su Scamacca: “Non dimentichiamo che in attacco hanno un certo Gianluca Scamacca, un attaccante giovane certo, ma che ha tutto per diventare un grande bomber. La difesa azzurra dovrà stare attenta”.

Chiusura su Jorginho, giocatore allenato da Mandorlini ai tempi del Verona: “Lo conosco molto bene e sono contento che sia arrivato al terzo posto della classifica del Pallone d’Oro. Quando arrivò al Napoli ha fatto il salto di qualità: all’inizio ha avuto difficoltà con Benitez perché con lui giocava e non giocava mentre con Sarri c’è stato un feeling speciale. Devo dire però che finire al terzo posto è comunque un risultato pazzesco soprattutto se pensiamo che davanti a lui si sono classificati campioni come Messi e Lewandowski”.