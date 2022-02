Mandorlini: "Chi al posto di Bastoni? Con Dimarco si mantiene il piede e la posizione naturale"

A 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’allenatore ed ex calciatore di Ascoli, Inter e Udinese, Andrea Mandorlini: "Come l'nter sostituirà Bastoni? Ci sono alternative che hanno dimostrato di essere ampiamente valide. Con Dimarco si manterrebbe il piede e la posizione naturale però, ieri sera, i subentrati hanno fatto bene. Anche Ranocchia ha fatto il suo ogni volta che è stato impiegato. Credo che Inzaghi abbia abbastanza scelta in quel ruolo. Dispiace per l’infortunio a Bastoni, uno dei giovani a livello difensivo più interessanti del panorama italiano.

Obiettivo qualificazione Champions per Allegri? Allegri ha parlato così per calmare un po’ l’ambiente, giustamente elettrizzato ed entusiasta dopo l’arrivo di questi due giocatori importanti (Vlahovic e Zakaria, ndr) e la vittoria contro il Verona. Credo che, quest’anno, per la Juventus, arrivare al primo posto sia abbastanza difficile perché, secondo me, se lo giocheranno Napoli e Inter. Allegri è un allenatore navigato, esperto e vincente e sa quali corde toccare. in questo momento".