Mandorlini: "Perché si contesta un pareggio? L'Udinese è andata al di sopra delle aspettative"

Andrea Mandorlini, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ieri ha fatto il massimo per vincere la partita, ma l’Udinese ha fatto una gara al di sopra delle sue possibilità, va dato merito ai bianconeri. Conte le ha provate tutte coi cambi, ma lui meglio di noi vede ed ha il polso della situazione. Forse stavolte non ha indovinato i cambi, ma contestare un pareggio mi sembra eccessivo.

Ieri i calciatori dell’Udinese andavano forte ed hanno concesso pochissimo al Napoli. Stasera rivedremo l’Inter con la Fiorentina, è tutto ancora da giocare. Il campionato è aperto, le contendenti sono Napoli ed Inter con la differenza che gli azzurri non hanno le coppe”.