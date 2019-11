Mandorlini su Ancelotti: "Dichiarazioni forti, mettere in piazza visioni diverse con ADL è pesante"

Il tecnico Andrea Mandorlini ha commentato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, i temi di maggiore attualità del calcio italiano.

Sulla parole di Ancelotti sul ritiro del Napoli "La dichiarazione è forte. Sono convinto che il rapporto con il presidente è ottimo, nonostante l'addio non perfetto. Forse il tempo ci dirà la verità. La classifica piange, ora c'è la Champions e può servire per ritrovarsi. Queste cose non fanno bene. Agli occhi della squadra certe cose sono pesanti. In un momento delicato non essere sulla stessa strada non è un segnale positivo, il metterlo in piazza. Serve fare subito risultato e poi fare dei chiarimenti. Roma-Napoli la fine del ciclo Ancelotti? Non credo, ma ci sono screzi che partono da lontano. E' un piccolo campanello d'allarme".