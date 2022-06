Mandorlini su Simeone: “Prontissimo per il Napoli, può giocare anche con Osimhen”

"Può giocare da solo o in coppia in avanti, è un giocatore generosissimo".

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Mandorlini, ex allenatore del Verona, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Simeone al posto di Petagna? Giovanni è prontissimo per il Napoli, quest’anno ha fatto un campionato incredibile ma anche nei precedenti ha fatto bene. Può giocare da solo o in coppia in avanti, è un giocatore generosissimo. Magari andasse al Napoli, è un attaccante veramente forte, può giocare in tanti moduli ed è prontissimo per un grande club. E’ argentino, ha un carattere forte come il papà, al di là dei gol che fa sono importanti le caratteristiche. Forse il tanto sacrificarsi per la squadra l’ha portato a non essere tanto lucido negli ultimi metri. Osimhen e Simeone insieme? Credo che Giovanni non abbia nessun tipo di problema a giocare in coppia col nigeriano, perché è forte e si adatta a qualsiasi sistema.

Casale? Quest’anno giocava nella difesa a tre e rispetto a quella a quattro qualcosa cambia. Non lo conosco benissimo, ma credo che sia un giocatore forte che ci sta benissimo nella rosa del Napoli. Dopo una crescita importante è il momento di confrontarsi con una realtà importante come Napoli e con giocatori fortissimi come Koulibaly”.