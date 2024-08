Manfredi annuncia: “Eliminazione pista del Maradona? Sì, è proprio tra le richieste dell’Uefa”

vedi letture

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nel corso di In Ritiro Con Te parlando della possibilità di rimuovere la pista d'atletica dallo Stadio Maradona. Di seguito un estratto dell'intervista: "L'eliminazione della pista d'atletica e l'avvicinamento delle curve al campo di gioco è un'ipotesi realistica, perché è una condizione che viene posta anche dalla Federazione internazionale per l'accreditamento alle competizioni internazionali.

La UEFA vuole uno Stadio che sia completamente dedicato al calcio, dove ci sia anche una maggiore vicinanza degli spettatori rispetto al campo di gioco. Napoli avrà uno stadio europeo moderno? Io non faccio promesse a vuoto, prometto il mio impegno massimo affinché questo avvenga. Ma dobbiamo farlo in due, l'amministrazione e la società, e forse anche in tre, se inseriamo il Governo che deve darci una mano".

Siete fuori casa o in vacanza? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora)