Manfredi apre ad ADL: "Tempi maturi per cittadinanza onoraria. Sub-Commissario stadio..."

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Gaetano Manfredi apre alla possibilità di un’accelerazione decisiva sul fronte stadio Maradona e, allo stesso tempo, annuncia passi concreti per il conferimento della cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis. Intervenuto a Radio CRC, il sindaco di Napoli ha fatto il punto sia sul tema della riqualificazione dell’impianto in ottica Euro 2032, sia sul riconoscimento destinato al presidente del Napoli.

Le parole di Manfredi

“Sub-commissario per il Maradona in vista di Euro 2032? C'è questa possibilità. Non è stato ancora definito nulla a livello nazionale. Noi stiamo andando avanti con la progettazione dello stadio, siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione, qualsiasi strumento normativo che ci consenta di agire con maggiore velocità è ben accetto. Cittadinanza onoraria a De Laurentiis? Tempi maturi per conferirla anche a Napoli, l'ho detto anche pubblicamente e prossimamente concorderemo con il presidente la data per il conferimento” ha dichiarato Manfredi.