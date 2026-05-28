Panchina Napoli, Alvino: "ADL sta accelerando, ore decisive e nessun favorito"

vedi letture

"Sono ore importanti e decisive per la scelta del nuovo allenatore. E io posso dirlo con un pizzico di vanto, come sempre partita aperta, nessuno è in vantaggio tra Italiano e Allegri, ma De Laurentiis sta accelerando". Lo ha detto a Radio Crc il giornalista Carlo Alvino: "I tempi sono quelli giusti. Il campionato è finito domenica e devo sentir dire da qualcuno che la società in ritardo. Ma come si fa? Anzi, fa bene De Laurentiis a ponderare la scelta per l'allenatore del centenario.

Serve un tecnico che mantenga fede a quelle che sono le aspettative della piazza. Ormai il Napoli è una big. Diamo fiducia al presidente nella speranza che la scelta sia quella giusta. Poi parlerà sempre e solo il campo. Tutto questo chiacchiericcio preventivo vale ovviamente poco".