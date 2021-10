Manfredi chiarisce: "Io juventino? La politica non si fa sul tifo calcistico"

“Napoli è una città di un milione di abitanti, la politica non credo si faccia sul tifo calcistico. Penso che i cittadini lo abbiano dimostrato dando grande consenso alla mia persona e alla coalizione”. Risponde così il neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ad Agorà Extra su Raitre alla domanda sul tifo sportivo dopo che il suo avversario, il candidato del centrodestra Catello Maresca, lo ha più volte attaccato in quanto supporter della Juventus. “Napoli è una città seria fatta da tanti professionisti”, ha aggiunto l’ex rettore ed ex ministro rivelando che la prossima partita Napoli-Juve la seguirà “allo stadio”.