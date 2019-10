Mangia: "Insigne? Con me a sinistra nel 4-4-2, Ancelotti sfrutta tutti al meglio"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il tecnico Devis Mangia che ha allenato Insigne nell'Under 21 arrivando in finale all'Europeo: "Il 4-4-2 del Napoli è di qualità, è offensivo. Ancelotti cerca di sfruttare al meglio i giocatori che ha a disposizione, non è un dogmatico. Insigne? Con me giocava Florenzi a destra ed eravamo più offensivi con lui a sinistra ed in attacco c'era Immobile ed uno che svariava di più come Borini o Gabbiadini. Era un quarto di centrocampo, ma ormai bisogna parlare di calcio totale, a quei livelli non si può guardare solo ad una fase di gioco".