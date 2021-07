Mangia su Insigne: “Spalletti insegna calcio, con lui può esaltarsi ancora di più”

Nel corso di ‘Radio Goal’, Devis Mangia, ct di Malta, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Insigne? Spalletti è un tipo di allenatore che insegna calcio, non è un gestore. Porta avanti le sue idee e sono convinto che Insigne con Spalletti possa esaltarsi ancora di più. Jorginho? Lo convocammo nell’Under 21 per un’amichevole contro la Spagna, ma mi fermarono perchè la documentazione non era completamente a posto”.