Podcast Manicone: "Napoli ancora non al massimo, ma il 1° anno di Conte non porta pressioni"

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Antonio Manicone è intervenuto a 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio.

Inter, vittoria che proietta la squadra davanti in Champions:

"L'obiettivo è andare fino in fondo. E' stata una partita di esperienza quella di ieri, l'hanno gestita bene. Ha ragione Inzaghi che diceva che la temeva, perché poteva esserci un calo e il Lipsia non è scarso. Ha fatto una buona partita, ha mantenuto inviolata ancora una volta la porta e i trofei si vincono così".

Inzaghi che ora punterà a chiudere per la qualificazione in Champions e accelerare in campionato a gennaio?

"Sì, lui gli obiettivi ce li ha dall'inizio. Fa giocare un po' tutti per arrivare a fine stagione o nel periodo quando conta di più sempre al massimo. Ha imparato dalle esperienze precedenti".

E' al massimo il Napoli ora?

"No, ma il primo anno di Conte non ti porta ad avere pressioni di vincere subito. Sta costruendo, mentre l'Inter viene da anni in cui è abituata a stagioni del genere e ogni anno impara. Inzaghi mi piace perché è intelligente, umile".

Atalanta squadra pronta per vincere il campionato?

"Basta vedere gli allenamenti di Gasperini. Questi possono fare due partite, fanno degli allenamenti incredibili. Vidi anni fa un allenamento pre-partita a Genova, andavano come in partita. Questi vanno a cento all'ora e per me possono arrivare fino in fondo".