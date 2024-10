Manna a Sky: "Mercato di gennaio? Se saremo in buona posizione non interverremo"

Nel pre-partita di Napoli-Como, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Siamo molto felici della presenza della squadra e i tifosi, cerchiamo risultati per loro.

Il primo grande successo è aver ricreato questa atmosfera. È d'accordo?

"Sì, il rapporto tra città, tifosi e squadra è fondamentale per ottenere buoni risultati. Siamo molto contenti e orgogliosi di questo. Poi, ovviamente, ci sono i giocatori che scendono in campo e fanno la differenza, come Kvaratskhelia".

A proposito di Kvaratskhelia, c'è un appuntamento a Milano per definire il rinnovo?

"Definire è un po' troppo. Siamo stati chiari: ha tre anni di contratto e ne stiamo parlando. Non abbiamo l'ansia di accelerare la situazione, siamo molto tranquilli. Vedremo cosa succederà".

Vi aspettavate di essere a questo punto della stagione?

"Siamo solo all'inizio. Siamo soddisfatti del lavoro svolto, ma non dobbiamo essere appagati. Dobbiamo continuare a lavorare, rimanere concentrati e ragionare partita dopo partita. È importante rimanere lucidi e non ascoltare le pressioni esterne".

Interverrete sul mercato di gennaio? "Penso che se saremo in una posizione buona a gennaio penso che la squadra starà andando bene e abbiamo fatto un buon lavoro e quindi non penso che dovremmo intervenire. Speriamo che vada tutto per il meglio".