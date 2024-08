Manna a OneFootball: "Girona forte, è una sfida importante per noi. Su Rafa Marín..."

Giovanni Manna, nuovo ds azzurro, è intervenuto ai microfoni di OneFootball a pochi minuti dall'inizio di Napoli-Girona:

"Amichevole importante, si alza il livello perché il Girona è una squadra forte. Sfida importante in ottica della prossima settimana per il primo incontro ufficiale in Coppa Italia contro il Modena. Loro hanno fatto un campionato incredibile lo scorso anno, ci sono calciatori forti e vedremo che squadra affronteremo oggi anche se qualche giocatore è andato via".

Sul nuovo acquisto del Napoli Rafa Marín: "Ragazzo intelligente e molto forte in prospettiva. Per noi è una risorsa importante, lavorerà sodo e si metterà a disposizione dell'allenatore"