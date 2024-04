Manna al Napoli? Giuntoli: "Non commento indiscrezioni…”

Così il dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli in merito all'accordo tra il Napoli e Giovanni Manna per il ruolo di direttore sportivo.

“Non commento indiscrezioni, sinceramente. Vorrei parlare della partita. Smentisce? Non commento indiscrezioni, voglio parlare della partita". Così il dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli ai microfoni di Mediaset in merito all'accordo tra il Napoli e Giovanni Manna per il ruolo di direttore sportivo.

Operato di Allegri sotto osservazione? "E' una partita importante per la Juventus, quando vinciamo lo facciamo tutti insieme e anche quando non vinciamo. E' troppo facile dare delle colpe. E' un momento delicato dove le cose non stanno andando per il verso giusto ma contiamo di invertire la tendenza e siamo fiduciosi per il futuro".