Manna ammette: "Potevamo andare prima su Saint-Maximin, perso tempo sulle prime scelte"

Non è mancata l'autocritica nella conferenza stampa post-mercato del direttore sportivo Giovanni Manna. Oltre a parlare dei temi legati ai rinnovi, a Kvaratskhelia ed ai tormentoni Adeyemi e Garnacho, il dirigente partenopeo ha chiarito anche quanto accaduto con Saint-Maximin:

"Per Saint-Maximin è stato un problema burocratico, poi il club saudita aveva pretese che né noi né il Fenerbahce ha potuto accontentare. Il rammarico è che potevamo andare prima su un profilo così, anziché provare a inseguire giocatori che avevamo come obiettivo col valore elevato e che ci hanno fatto perdere tempo. Su un mese dieci giorni vanno via per Kvara, poi il tempo scorre, ci sono le partite e grandi investimenti tranne City e Psg... il Milan ha comprato Gimenez, non vedo altri movimenti da 40-50-60mln, è oggettivo, pure la Juve ha fatto un difensore alla fine per l'infortunio di Kalulu. E' oggettivo".