Manna: "Billing? Tutto condiviso con Conte! E' di valore, ma qui c'è il metodo Conte..."

Nella conferenza stampa odierna dopo il mercato invernale, il direttore sportivo Giovanni Manna è stato interrogato anche su Billing, fornendo una spiegazione sui tempi d'inserimenti, la metodologia Conte e smentendo anche una differenza di vedute sui nomi arrivati.

Billing è una proposta del club o chiesta espressamente da Conte?

"Pure questa cosa qui non va bene, Conte chiede o non chiede, noi siamo il Napoli, insieme, io ci vivo il mister, qui tutti i giorni. Ci sono contraddittori, come ovunque, ma le scelte sono perlopiù condivise, poi all'ultimo giorno, quando un'operazione quasi fatta salta devi trovare velocemente alternative, creativi, e sperare che vada pure bene. Ma le scelte dell'estate sono ampiamente condivise. Folorunsho per me è un buon calciatore, l'ho rinnovato per 5 anni mica mi nascondo, gioca titolare alla Fiorentina subito, qui ha lavorato per 6 mesi come non lavorano da altre parti, prendiamo Billing che ha più di 100 partite in Premier League ma che deve entrare in un metodo diverso, lavorava diversamente, ma sono sicuro se e quando verrà chiamato in causa dimostrerà il suo valore, ma è tutto condivido. Dal cambio del portiere, il centrocampista, la volontà di un difensore in più per rischiare meno, non è successo, non ci siamo riusciti, potevamo prendere qualcosa di diverso di Danilo, poi non ci siamo riusciti, in 3 mesi è più facile, in 1 mese cambia, ma qui lavora il Napoli, non Manna, ADL o Conte".