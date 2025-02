Manna smentisce: "Nulla da risanare con Conte, idee e strategie sempre convergenti"

Nella conferenza stampa odierna post-mercato, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è stato interrogato anche sulle recenti dichiarazioni di Antonio Conte con cui, ha chiarito il dirigente partenopeo, non c'è nulla da risanare nonostante le tante notizie stampa di queste ore.

Conte disse che Napoli non doveva essere più stazione di passaggio, poi che non sarete mai all'altezza delle big per i parametri. Come si risana?

"Le strategie sono sempre convergenti, non c'è da risanare qualcosa, lui è focalizzato sul campo e sul lavoro. Stare qui a parlare troppo di mercato sminuisce ciò che è stato fatto finora, una squadra arrivata decima che ha completato un organico in estate e grazie al lavoro del mister e dei calciatori ora ha consolidato una posizione che è in linea con i nostri obiettivi, rientrare nelle competizioni europee, speriamo dalla porta principale, questo è il vero obiettivo.

Quando si parte per un percorso nuovo, è normale che una realtà come Napoli possa essere vista di passaggio, come per voi quando ricevete una proposta lavorativa col vostro stipendio quintuplicato non è sempre semplice. E' un percorso che va fatto, passano da tanti aspetti, non solo dal campo, e non si fa in 6 mesi. I risultati ci fanno pensare che stiamo accelerando, ma non è così scontato. Le idee sono condivise, poi è normale che abbiamo perso un giocatore importante, non voglio spostare l'attenzione sulla squadra ed il rendimento, ma è così e potevamo fare meglio e mi assumo la responsabilità di ciò che è stato fatto e che si farà, ma sono convinto che chiusa questa conferenza stampa il discorso per noi sarà chiuso perchè vogliamo che si parli di calcio e di campo".