Manna sul mercato di gennaio: "Pronti a cogliere occasioni, ma con un senso logico”

vedi letture

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato al Social Football Summit in corso a Roma anche delle strategie della società per il mercato di gennaio: "Stiamo sempre attenti per migliorare la rosa attuale. Coglieremo se ci dovessero essere le occasioni giuste. Va detto che comunque abbiamo investito molto. Le cose vanno fatte con un senso logico”.