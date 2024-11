Manna svela: "Conte e ADL già a ottobre avevano definito il piano economico"

vedi letture

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato al Social Football Summit in corso a Roma e si è soffermato sull'arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra: “Ho avuto un po’ paura, poi ho conosciuto Conte perché non lo conoscevo. Alla Juve sono arrivato con mister Sarri, in quella serata a casa di Conte abbiamo parlato di calcio.

Non aveva detto sì subito, aveva già parlato col Presidente e sapevamo quanto sarebbe costato. Per il piano economico aveva già parlato con il presidente a ottobre. Dovevamo capire le nostre idee, le sue idee e la nostra rosa, che era una scoperta per entrambi. Alcuni giocatori li hai visto solo in tv, abbiamo iniziato a parlare di questo e subito ci ha detto che Di Lorenzo e Kvara non sarebbero partiti".