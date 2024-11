Manna svela: “Primo contatto dopo Juve-Frosinone! Ad un club come il Napoli non puoi dire di no…”

Al Social Football Summit, un evento internazionale dedicato all'industria del calcio in corso a Roma, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha svelato quando c’è stato il primo contatto con la società partenopea: “Primo contatto con il Napoli? Dopo Juventus-Frosinone mi chiama un numero che non conosco e non rispondo. Lo stesso numero mi richiama il giorno dopo, rispondo ed è Chiavelli. Ho parlato con la Juventus e ho incontrato il dottor Chiavelli.

Quando ti chiama una società importante come il Napoli non puoi dire di no. Paura? All’inizio no poi un pochino sì”.