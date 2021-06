Mannini sull'abbraccio Vialli-Mancini: "Emozionante, ho rivisto in loro l'amicizia degli ex Samp"

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, l'ex difensore della Sampdoria Moreno Mannini ha commentato l'abbraccio di ieri tra i suoi vecchi compagni, Vialli e Mancini: "E' stato un abbraccio emozionante per noi che conosciamo bene Mancini e Vialli. E' nata un'amicizia profonda in quella squadra, con giocatori che hanno passato 8 anni insieme tutti i giorni. Ho rivisto in loro questo ieri sera"