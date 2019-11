Manolas e l'intesa con Koulibaly: "Non capisco perché si facciano tutti questi drammi..."

Kostas Manolas non ci sta. Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Red Bull Salisburgo, il difensore greco ha così risposto alle critiche in merito alla sua intesa con Koulibaly: "Non voglio parlare delle decisioni della società, sono qui per parlare della partita di domani. Si parla sempre dell’intesa con Koulibaly, ma in realtà non capisco tutti questi drammi, abbiamo giocato insieme solo 6 partite. Lui è arrivato a 10 giorni dall'inizio del campionato. Ma in molte gare che abbiamo giocato insieme non abbiamo subito gol, si parla sempre della difesa ma una squadra dipende da 11 giocatori”.