Manolas in mixed: "Mai problemi con Koulibaly, si difende in undici! Ancelotti? Noi giochiamo per tutti!"

Kostas Manolas ha parlato ai microfoni di mixed zone, interrogato sul momento del Napoli: "Abbiamo fatto un grande girone di CHampions, siamo secondo dietro i campioni d'Europa, siamo soddisfatti.

Assenza di Milik? Sicuramente Arek è un giocatore importantissimo per noi, speriamo trovi continuità per darci una mano.

Giocato per Ancelotti? Noi giochiamo per tutti, ogni vittoria porta sorriso. Le cose che sento in giro, che giochiamo contro qualcuno, non succederà mai.

Io non ho mai avuto un problema dall'inizio dell'anno, mi sono rotto due costole ed è normale non giocare, poi si scrivono le cose ma posso accettare le critiche, ho le spalle larghe.

Migliorata intesa con Koulibaly? Non lo so, ditemelo voi. Non c'è mai stato un problema di questo tipo, il problema è di tutta la squadra, non si difende in due ma in undici".