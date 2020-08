Manolas spiega la sua scelta: "Qui per vincere con chi da 4 anni gioca il miglior calcio d'Italia"

Kostas Manolas, difensore del Napoli, a due giorni dalla sfida decisiva con il Barcellona è stato intervistato da La Repubblica e nel corso della chiacchierata si è soffermato anche sui motivi che l'hanno spinto a sposare la causa azzurra la scorsa estate: "Sono venuto a Napoli per vincere e l'ho scelto perché da 4 anni gioca il migliore calcio in Italia. Peccato solamente per il campionato, troppi punti persi all'inizio: in Champions ritorneremo molto presto".