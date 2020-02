Maradona jr: "Affiancare Messi a mio padre è folle! Mertens? Stupito sia ancora in scadenza..."

Diego Armando Maradona Jr., figlio del Pibe De Oro, è intervenuto a Sportiva a commento di Napoli-Barcellona:

Sul paragone Messi-Maradona: "Affiancare Messi a Maradona è folle. Non è giusto fare paragoni, anche se la Pulce è stratosferica, più forte di CR7. Ma non scherziamo, il Re non si tocca".

Sulla partita: "Ieri sono stato orgoglioso della prestazione del Napoli. Grande fase difensiva, Messi non si argina ma mi aspettavo di più da lui. Gattuso sta facendo di necessità virtù. Il Napoli non è quello di 3 anni fa, quel gioco non è semplice da esprimere, anche se nel calcio contano i risultati. La squadra sta acquisendo sicurezza, avanti così".

Sul ritorno: "Il Barcellona ha una percentuale alta di passare il turno. Al Camp Nou arrivare ai quarti sarà complicato, ma bisognerà andare là con la voglia di provarci".

Su Mertens: "Giocatore fenomenale, non mi sorprende il gol di ieri. Sono stupito che sia in scadenza, come Callejon. Spero che alla fine il buon senso prevalga: entrambi devono restare a Napoli".