Maradona Jr: “Basta linciaggio su Di Lorenzo, il Napoli non si è comportato bene con lui!”

L’ex calciatore Diego Armando Maradona Junior ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

L’ex calciatore Diego Armando Maradona Junior ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli non si è comportato bene con Di Lorenzo. Lui è stato Campione d’Europa e poi Campione d’Italia, ma ci deve essere stata una riunione alla fine dell’anno scorso dopo i fischi allo stadio, che io sinceramente non capisco, e qualcuno della società deve aver detto qualcosa che non gli è piaciuto. Ha sempre avuto un rendimento altissimo e non si può sparare a zero soltanto per aver sbagliato un’annata.

Conte è il top, io sono innamorato di Sarri, ma attualmente Antonio è uno dei cinque-sei allenatori al massimo che sanno vincere tanto e dare quel qualcosa in più alle squadre. L’anno scorso compravamo calciatori come Nathan o Cajuste, quest’anno con la presenza di Conte invece puntiamo su Hermoso, Buongiorno o Vanderson, insomma si è già alzato il livello. De Laurentiis non poteva fare scelta migliore, perché quando si tratta di ricostruire lui ha dimostrato di essere il numero uno. Ma bisognerà lasciarlo lavorare”.