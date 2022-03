Maradona jr: "Droga e alcol e poi hanno lasciato morire papà. Voglio la verità!"

Diego Maradona Junior ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Diego Maradona Junior ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Io devo sapere cosa è successo a mio padre, perché lui deve avere giustizia e l’avrà. Ci sono delle indagini in corso, sono state indagate sette persone, non solo i medici. Avevamo tante paure e purtroppo si stanno rivelando vere: temiamo che abbiano somministrato droghe e alcool a papà prima della morte. Lo hanno lasciato morire”.