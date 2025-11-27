Ottavio Bianchi: "I giovani vanno allevati e fatti giocare, per il bene di tutti"

Ottavio Bianchi, allenatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “E’ indispensabile guardare ai giovani, nel calcio italiano non è possibile andare avanti così, bisogna usare i vivai italiani, è inutile andare a guardare all’estero. Perché nelle altre squadre giocano i ragazzi di 17 anni? Se non li alleviamo sarà sempre così. In Italia giocano pochissimi giocatori di 18 anni.

Non dimentichiamo che il calcio italiano sta passando un momento terribile, bisogna cominciare a valorizzare i vivai e dare la possibilità a chi è nei vivai di crescere. Sono sempre stato all’estero a vedere i vivai, non i giocatori della prima squadra”.