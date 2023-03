Maradona jr: “La 10 a Kvara? Quella maglia non si tocca! Gli dedico lo stesso augurio che feci a Insigne"

Da tifoso, il Napoli vincerà lo scudetto? “Io non ho mai visto squadre che vincono scudetti a marzo".

Diego Armando Maradona Jr. è intervenuto ai microfoni di ‘Club Napoli All News’ su Teleclubitalia: “La maglia numero 10 a Kvara? Quando si parlava di Insigne con la 10 dissi: l’augurio che posso fare a Lorenzo è che possano ritirare un giorno la 24. Questo è lo stesso pensiero che posso dedicare a Kvara. E’ un giocatore importante, forte, il Napoli è stato bravo a prendere. Però, sarà per gelosia, per me la 10 non si tocca!