Maradona jr: "Milik farebbe bene ad accettare la Roma. Lozano merita fiducia, è un patrimonio del club"

Diego Armando Maradona jr ha parlato dell'attualità azzurra nel corso della trasmissione Un sogno nel cuore su Radio Crc: “Milik farebbe bene ad accettare la Roma, Lozano merita fiducia. E' saltata la trattativa tra Suarez e la Juve. L’attaccante del Barcellona non diventerà comunitario prima della consegna della lista Uefa, in Champions rischierebbe di stare fermo sino agli ottavi. La Juve si è fiondata su Dzeko, ma potrà prelevarlo soltanto quando la Roma acquisterà Milik. I giallorossi le stanno tentando tutte per convincere Milik ad accettare. Al polacco è stato offerto un ingaggio annuale di 4,8 milioni di euro. Con i bonus arriverebbe a 5. Addirittura gli è stato offerto un incentivo nel caso vincesse la Scarpa d’Oro. Milik farebbe bene ad accettare la destinazione giallorossa”.

Su Lozano: “E’ un calciatore molto valido. Dopo la prima stagione ricca di difficoltà, potrà dare il suo contribuito nel Napoli. E’ giusto che Gattuso lo aspetti e lo valorizzi. D’altra parte è stato pagato tanto. Resta un patrimonio del Napoli”.