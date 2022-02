Maradona Jr: “Papà tiferà sicuramente Napoli. Senza Messi non è più il Barça di prima"

Diego Armando Maradona Jr, allenatore del Napoli United, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della prossima sfida del Napoli contro il Barcellona e di papà Diego: "E’ un grande orgoglio giocare un Napoli-Barcellona al Maradona. Per papà il derby non ci sarebbe mai stato, lui è sempre stato tifoso del Napoli. Quello di adesso non è il Barcellona di prima, sicuramente sarà una partita difficile ma incontrare questa squadra senza Messi e tutta un’altra cosa. Papà andò via da Barcellona per scelta, lui non si identificava più nel Barcellona e nei suoi tifosi. Scelse Napoli perchè aveva bisogno di questo.

Papà aveva quasi sempre ragione ma su una cosa si sbagliava, il River Plate è la squadra migliore d’Argentina, molto di più del Boca Junior. Tanto persone dimenticano che oltre ad essere Diego Maradona io sono un grande tifoso del Napoli. C’è un motivo se il più grande di tutto ha scelto la mia città”.