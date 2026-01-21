Maradona jr: "Riprendiamo Insigne a zero! Tornerebbe subito, ha esperienza"

vedi letture

"Io a questo punto faccio un appello: Insigne a zero, costa poco, torna volentieri e penso che qualcosina almeno come Lang fa". A dirlo in diretta a Kiss Kiss Napoli è Diego Armando Maradona jr parlando delle difficoltà del Napoli in zona offensive e delle mosse del club sul mercato: "Insigne può dare prima di tutto esperienza, è un giocatore che tornerebbe a Napoli volentieri, ti dà qualità e ha questa maglia cucita addosso".

