Maradona, l'amico: "Intervento riuscito, Diego supererà anche questa. Non vive bel periodo..."

Stefano Ceci, grande amico di Maradona, parla a Marte Sport Live: “Le condizioni di Diego Maradona? L’intervento è andato bene, è perfettamente riuscito. Non era particolarmente complicato, ma Diego è un paziente con le sue problematiche. Ma ne ha passate tante e supererà anche questo, ne sono convinto. Aveva valori bassi quando è arrivato in clinica: anemia, disidratazione e pressione bassa. Diego si è svegliato stamattina e adesso sarà in osservazione ancora per qualche giorno. Voglio tranquillizzare tutti i tifosi di Maradona: ci ha fatto uno scherzetto. Questa notte ovviamente non ho dormito in attesa di notizie. Già da diversi giorni ho presentato una carta formale al governo argentino per rientrare e stare vicino a Diego: mi auguro che venga accettata. Adesso non possono entrare negli stranieri. Adesso c’è l’apertura ai paesi limitrofi. Si pensava ad un malessere diverso, dovuto ad una sorta di depressione. Comunque non sta vivendo un periodo facile: negli ultimi otto mesi è stato da solo. Ha ricevuto saltuariamente le visite delle figlie. Non poteva allenare la squadra perché è un soggetto a rischio e non poteva ricevere visite. Non è facile chiudere un leone come Diego. Spero di poterlo raggiungere presto in Argentina, io adesso sono a Dubai. Io prima stavo a Buenos Aires ogni mese e mezzo, adesso sono otto mesi che non ci vado”.