Maradona, l'amico-manager: “A Napoli non è per niente semplice vincere”

Stefano Ceci, manager di Diego Armando Maradona, è intervenuto a Il ‘Bello del Calcio’ su Canale 8

© foto di Pierpaolo Matrone

Stefano Ceci, manager di Diego Armando Maradona, è intervenuto a Il ‘Bello del Calcio’ su Canale 8: “Perché il Napoli non ha vinto lo Scudetto? Innanzitutto va detto che sono mancati calciatori importanti come Osimhen per diverso tempo. Poi va detto che a Napoli non è per niente semplice vincere. Ricordo ancora le parole di Cannavaro quando si trasferì alla Juventus. Disse esattamente: ‘Qui si deve vincere’. Noi abbiamo avuto la fortuna di vincere dei campionati con Maradona, ma ricordiamo anche come si arrivò a quei successi”.