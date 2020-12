Maradona, l'amico-manager: "C'è in programma un progetto per la statua! La voleva Diego, mi disse anche una frase..."

Stefano Ceci, storico amico ed ex manager di Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Un'emozione lo stadio Diego Armando Maradona, credo gli fosse dovuta. In pochi giorni si è avuta l'idea e messa subito in atto, un'iniziativa che non si è pensato subito ad una cosa diversa. In una circostanza brutta, ma è il giusto omaggio per quello che ha rappresentato Diego per il Napoli e Napoli per Diego.

La statua? Io ho manifestato una volontà di Diego, mi confessò quando diventò cittadino napoletano. Mi disse 'mi farebbe piacere avere una statua a Napoli'. La volontà di Diego, mi disse anche la frase per la statua. L'iniziativa l'ho già manifestata all'assessore Borriello, già c'è il progetto che presenterò al comune di Napoli, è un'opera esclusiva quella che io sto realizzando, un regalo ad un amico. Chi arriverà allo stadio San Paolo rimarrà a bocca aperta. Non è solo un pezzo dell'artista, ma siamo al di sopra dell'immaginario, stupirò con questo progetto, ho delle cose in mente che meritava solo il mio amico Diego. Maradona è stato sfruttato e spremuto da quando è diventato Maradona. La genuinità, che sia una statua o riconducibili a fondazioni, alla lunga vengono sempre fuori. La frase che Diego mi disse di volere alla statua era 'Ricordatevi che anche io sono napoletano'".