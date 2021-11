Maradona, l'amico-manager: "Ho mantenuto una promessa fatta a Diego"

Stefano Ceci, amico ed ex manager di Diego Armando Maradona, all'indomani dell'evento dedicato al Pibe de Oro è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi hanno chiamato anche dall'Argentina per farmi i complimenti per quanto siamo riusciti a organizzare. Abbiamo vissuto momenti stupendi e sono contento perché ho mantenuto la promessa fatta a Diego. E' stato tutto bellissimo, tutto magico".