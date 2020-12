"Maradona si drogava già al Boca nel 1981!", la confessione di un ex compagno di squadra

Carlo Fren è stato compagno di squadra di Diego Armando Maradona all'Argentinos Juniors e ha mantenuto rapporti con lui anche nel suo successivo passaggio al Boca Juniors. Ed è in quel caso che, secondo il racconto fatto dall'ex calciatore a Infobae, avrebbe cominciato a consumare cocaina: "Mi indigna vedere e sentire tanti che dicono di averlo conosciuto se poi lo hanno visto solo qualche volta o gli hanno fatto una intervista. Mi fanno ridere quando, per esempio, dicono che ha cominciato a sniffare cocaina in Spagna. Purtroppo lo aveva già fatto prima, quando era al Boca nel 1981", le parole di Fren riportate dal Corriere dello Sport.