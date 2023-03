Maran: "Simeone? Impossibile non amarlo, è un generoso ed è solare"

Rolando Maran è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

Rolando Maran è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: "Simeone in Nazionale? Felicissimo per lui, è impossibile non amare questo giocatore, generoso, si fa sempre trovare pronto, capisce il ruolo che ha nel Napoli e per Spalletti è un’arma in più. Giovanni è un ragazzo solare, a Napoli magari gioca un po’ meno ma si sente importante e per lui è fondamentale, il ragazzo dà tutto in campo e ogni tecnico lo ama anche per la sua disponibilità.