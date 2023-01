Marangon avvisa: “L’errore più grande che il Napoli non deve fare è sentirsi già campione”

Luciano Marangon, ex difensore di Roma e Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Luciano Marangon, ex difensore di Roma e Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Il Napoli di quest’anno deve crollare in modo clamoroso per perdere il titolo, però è ovvio che l’errore più grande sarebbe quello di sentirsi già vittoriosi, la concentrazione non va mai persa. Sulla carta con la Roma sarà una bella partita ma credo sia molto difficile soprattutto per i giallorossi.