Marangon: “Ho avuto molte più donne che presenze in A. Altrimenti non sarei orgoglioso di me”

Luciano Marangon, ex calciatore anche del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Juventus-Napoli? Motta e Conte studiano molto gli avversari e cambiano a differenza di chi hanno di fronte. Sono due squadre forti che hanno cambiato molto, anche la mentalità e sarà uno scontro alla pari. E’ ancora presto, il risultato non sarà fatale per il proseguo del campionato. Sarà una gara aperta, la Juventus è molto forte ed ha puntato molto sulla difesa. Se ho giocato più partite o avuto più donne? Molte, ma molte, ma molte più donne. Non sarei orgoglioso di me altrimenti”.