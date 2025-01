Marangon: "Il Napoli ha un vantaggio enorme per lo Scudetto. Su Conte..."

Luciano Marangon, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ranieri deve pensare di più alla partita col Napoli che a quella di stasera. Lukaku? Quando è in condizione fisica fa prestazioni da grande giocatore, altre volte invece non si nota in campo. Gli manca un po’ la continuità, ma adesso la sta avendo e buon per il Napoli.

Conte e la mentalità vincente? Conte è sempre stato così, ha bisogno e crea il suo ambiente e la squadra con la sua mentalità, quella di non mollare mai e di dare il massimo in ogni gara. Il Napoli ha una rosa importante e la può sfruttare per una sola competizione, questo è un vantaggio enorme nella corsa allo scudetto. La Roma ha trovato la mentalità giusta da quando è arrivato Ranieri, ma fuori casa ancora non sta dimostrando di aver appreso le indicazioni del suo allenatore”.