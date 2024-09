Marangon sul caso Osimhen: “È stato gestito malissimo da tutti!”

Luciano Marangon, ex azzurro, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Luciano Marangon, ex azzurro, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “II Napoli è nel gruppo delle prime 6 squadre in Italia, a contendersi la zona Champions. La squadra è forte, lo era o scorso anno quando è andato tutto male ma i valori dei giocatori non erano da decimo posto. Serviva un Conte già la scorsa stagione. Ormai gli azzurri sono tra i top club della serie A da anni. L’Inter è la squadra da battere anche quest’anno. Conte dovrà essere bravo a gestire gli umori: l’entusiasmo dei tifosi fa benissimo quando si gioca, allo stadio.

In altri momenti occorre isolare la squadra, invece. La questione Osimhen è stata gestita malissimo da tutti; da lui, dal procuratore e dalle società. Lukaku ha sempre fatto bene ovunque è andato: fa salire la squadra, da’ l’anima in campo e sono quei giocatori che piacciono a Conte. Il Napoli deve lavorare, col Parma non ha meritato in pieno la vittoria contro un team molto organizzato. Però già si è visto come le compagini di Conte combattono sino all’ultimo secondo e questo è già molto importante”.